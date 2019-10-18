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Trump ile görüşmesinden sonra Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama

Trump ile görüşmesinden sonra Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama

18.10.2019, 20:43 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019,21:25

Başkan : "ABD Başkanı Sayın ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Görüşmemizde köklü ve sağlam temellere dayanan Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek için attığımız karşılıklı adımlardan duyduğum memnuniyeti kendileriyle paylaştım."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, şunları aktardı:

"ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alış verişinde bulunduk.

Görüşmemizde köklü ve sağlam temellere dayanan Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek için attığımız karşılıklı adımlardan duyduğum memnuniyeti kendileriyle paylaştım.

Başta Suriye'nin kuzeyinde tesis edeceğimiz güvenli bölge çalışmaları olmak üzere bölgemizin huzur, refah ve istikrara kavuşması için ortak çabalarımızın sürmesini temenni ediyorum."

AA

Trump'tan yeni açıklama: Başkan Erdoğan ile görüştük

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