ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda varılan anlaşmaya ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü açıkladı.
ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama geldi. Trump yaptığı açıklamada, "Az önce Erdoğan ile telefonda görüştüm" ifadesini kullandı.
Trump "Erdoğan anlaşmadan memnun" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Twitter mesajını alıntılayarak, "Terörizmi yenelim." mesajını paylaştı.
Trump'tan yeni açıklama: Başkan Erdoğan ile görüştük haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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