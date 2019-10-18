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Trump'tan yeni açıklama: Başkan Erdoğan ile görüştük

Trump'tan yeni açıklama: Başkan Erdoğan ile görüştük

18.10.2019, 18:54 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019,19:06

ABD Başkanı , Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda varılan anlaşmaya ilişkin Başkan ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama geldi. Trump yaptığı açıklamada, "Az önce Erdoğan ile telefonda görüştüm" ifadesini kullandı.

Trump "Erdoğan anlaşmadan memnun" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Twitter mesajını alıntılayarak, "Terörizmi yenelim." mesajını paylaştı.

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