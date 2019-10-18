‘Uyuşmayacağız’

İzmir’de çoğunlukla Roman vatandaşların yaşadığı Yenişehir Mahallesi halkı bölgede uyuşturucu satışı ve kullanımının yaygın olduğunu söyleyerek çocuklarının bağımlılıktan kurtulması için tedavi merkezi kurulmasını istiyor

İzmir'in Konak ilçesine bağlı 8 bin nüfuslu Yenişehir Mahallesi'nde yaşayanların büyük çoğunluğu Roman vatandaşlardan oluşuyor. Mahalle halkının en büyük sorunlarından biri de, madde bağımlılığı. İddiaya göre 20 liraya satılan bir sentetik uyuşturucu madde türü, 10 yaşındaki çocuklar tarafından bile kullanılıyor. Yenişehir'de yaşayanlardan Hasan Ç, madde kullandığını ve sattığını belirterek uyuşturucu batağından, illetinden kurtulmak istediklerini söyledi.



HEM SATICI HEM İÇİCİ



Bölgeye bağımlılıktan kurtulmak için tedavi merkezi kurulmasını istediklerini söyleyen Hasan Ç, "Uyuşturucu madde kullanımı sorununu dedelerimizden beri yaşıyoruz. Gençlerimizin uyuşturucu kullanma yaşı 10'lara kadar düştü. Burası bizim mahallemiz, biz burada kalıcıyız. Yarın öbür gün torunlarım da büyüyecek. İster miyim onları içerken veya satarken görmek" diye konuştu.



BUNLAR ARTIK OLMASIN



Hasan Ç, "Nereye gittiysek, kimin kapısını çaldıysak sabıkamız var diye kapılar yüzümüze kapandı. Bizi kimse işe almıyor. Sattığım için de içtiğim için de sabıkam var. Biz istiyoruz ki bunlar artık olmasın. Mahkeme yüzü, emniyet yüzü görmeyelim. Emniyete uyuşturucudan dolayı gitmeyelim, çay içmeye gidelim" dedi.



MANZARA İÇ AÇICI DEĞİL



İzmir Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Burhanettin Kansızoğlu, Yenişehir'de dernek olarak tarama yaptıklarını, ailelerle görüştüklerini ve karşılaştıkları manzaranın pek de iç açıcı olmadığını kaydetti. Kansızoğlu, krizin çok geniş kapsamlı olduğunu, tüm devlet kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin, halkın, bakanlıkların hep birlikte bu sorunun üzerine gitmesi gerektiğini belirtti