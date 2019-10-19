Başkan Erdoğan'dan önemli açıklama: Türk milleti bir kez daha ispatlamıştır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kayseri İl Teşkilat yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türk milleti, bugün de istiklali ve istikbali için gerekirse tüm dünyayı karşısına alabileceğini bir kez daha ispatlamıştır." dedi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kayseri İl Teşkilat yemeğinde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
-Türk milleti, bugün de istiklali ve istikbali için gerekirse tüm dünyayı karşısına alabileceğini bir kez daha ispatlamıştır.
-Bölgemizde ve dünyamızda istedikleri gibi at oynatabileceklerini sananlar, bu işin o kadar kolay olmadığını artık kabul etmelidir.
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