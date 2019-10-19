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Başkan Erdoğan'dan Mehmetçik'e asker selamı

Başkan Erdoğan'dan Mehmetçik'e asker selamı

19.10.2019, 16:50 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019,17:24

Başkan , 'de düzenlenen toplu açılış törenine katılarak konuşma yaptı. Başkan Erdoğan, 'ndaki asker selamı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen toplu açılış törenine katılarak konuşma yaptı. Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere asker selamı gönderdi.

Başkan Erdoğan asker selamı pozunu, resmi Twitter hesabından İstiklal Marşı'ndan 4 dize ile paylaştı.

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