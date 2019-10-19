‘Çekilme başladı’

İstanbul’da yabancı medya temsilcilerini kabul eden Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili “120 saatlik süre işliyor. YPG’liler de çekilmeye başladı” dedi. TSK envanterinde kimyasal silah olmadığını vurgulayan Erdoğan, YPG’lilerle ilgili sorumluluğun da ABD’de olduğunu vurguladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yabancı medya temsilcilerini kabulünde önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'de 2011 yılında ilk hadiseler başlamadan Esad'la ailecek görüşecek kadar yakın olduklarını ve kendisinin demokratik bir yönetim için tavsiyelerde bulunduğunu anlatan Erdoğan, ancak Esad'ın bu tavsiyeleri dikkate almadığını vurguladı. Bu sürecin sonunda 12 milyon kişinin evinden olduğunu, 4 milyonu Türkiye'ye olmak üzere 6 milyon kişinin de yurt dışına gittiğini ifade eden ve Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı'na götüren nedenleri anlatan Erdoğan, özetle şunları söyledi:



TRUMP'A HAREKATI SÖYLEDİM



Harekatın birinci amacı terör örgütünü sınırlarımızdan uzaklaştırmak. Biz 366 bin Suriyelinin geri dönüşünü sağlamıştık. Bu güvenli bölgeye ise 1-2 milyon Suriyelinin burada 5 bin nüfustan oluşan 10 ilçe, 140 köyde yaşamasını amaçladık. ABD'lilerle bu konuda ilerleme sağlamaya çalıştık ama olmadı. Bunun üzerine 9 Ekim'de harekatı başlattık. Bu harekatın 3-4 yıllık evveliyatı vardı. Harekattan önce ABD Başkanı Trump ile konuştuk. Bunun üzerine ABD, askerlerini bölgeden çekeceğini açıkladı ve operasyon başladı.



AMERİKA BİZE SÖZ VERDİ



Ancak operasyon başladıktan sonra ilk iki günde Türkiye'nin elde ettiği başarının ardından tepkiler akıl sınırlarını zorlayacak seviyeye geldi. Bugüne kadar 65 yerleşim birimini kontrol altına aldık. 4 askerimiz ve 74 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit oldu. Bu süre zarfından 750 terörist de etkisiz hale getirildi. Ülkemize yönelik 1081 saldırıda 20 vatandaş şehit düştü. Bu süreçte sivil kayıplarla ilgili bizi arayan olmadı ancak harekatın durdurulması için her yerden aradılar. Türkiye'ye karşı ısrarla YPG'yi destekleyenler harekatın asıl sorumlusudur. Şayet PKK/YPG konusundaki uyarılara kulak asılsaydı harekatı yapmazdık. Amerika 5 günde terör unsurlarını çıkarmaya söz verdi. Bu arada TSK bölgeden ayrılmayacak. Bölgenin TSK'ya bırakılmasının ardından harekat sona erecek



'VAKTİ GELDİĞİNDE GEREKEN YAPILACAK'



Trump'ın mektubu ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Bizim bunu unutmamız mümkün değil ama bunu önceliğimiz olarak da görmüyoruz. Vakti saati geldiğinde gerekenin yapılacağının da bilinmesini istiyoruz. Amerika salı akşamına kadar sözünü tutabilirse sorun çözülecek. Şayet sözler tutulmazsa harekat kaldığı yerden çok daha kararlı biçimde devam edecektir. Soçi'de de Putin ile bu konuyu görüşeceğiz. Bir tek şartımız var o da Rejim'in bulunduğu yerlerden PKK/ YPG'nin temizlenmesidir. Maalesef Tel Rıfat'ta, Münbiç'te bu yapılmadı. Bizim orada kalmak gibi bir derdimiz yok. Teröristler Kobani'den çıkartılırsa bir mesele yok. Yeni Anayasa çalışması tamamlandığında bu bölgelerin hepsi Suriye yönetimine geçecektir. Türkiye olarak bizim de amacımız bunu sağlamaktır.



PENCE VE EKİBİNE ÖZEL 3 VİDEO



Başkan Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin başkanlığında 2,5 saat süren heyetler arası toplantıda, Türkiye'nin bölgedeki terör varlığına ilişkin haklı tezleri 3 video ile görsel olarak da anlatıldı. Videolarda Türkiye'nin Suriye'deki terörle mücadelesi, YPG'nin PKK'nın Suriye uzantısı olduğu ve terör örgütü YPG'nin Suriye'deki Hristiyan azınlığa yönelik zulümleri anlatıldı.Videoları dikkatle izleyen Pence'nin YPG'nin terör örgütü PKK'dan bir farkı olmadığı konusuyla ilgili, "Buna kesinlikle ikna oldum" dediği öğrenildi.