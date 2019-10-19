Dönüş sevinci

Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'dan kurtarılan Tel Abyad'da terörün izleri siliniyor. İlçenin girişlerinde, TSK ve SMO birliklerinin teröristlerle girdiği çatışmalar nedeniyle geçici olarak güvenli gördükleri yerlere giden sivillerin dönüşleri de devam ediyor. Kamyonetler ve binek araçlarıyla evlerine dönen ailelerin mutlulukları gözlerinden okunuyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'dan kurtarılan Tel Abyad'da terörün izleri siliniyor. İlçenin girişlerinde, TSK ve SMO birliklerinin teröristlerle girdiği çatışmalar nedeniyle geçici olarak güvenli gördükleri yerlere giden sivillerin dönüşleri de devam ediyor. Kamyonetler ve binek araçlarıyla evlerine dönen ailelerin mutlulukları gözlerinden okunuyor.



MECLİS KURULDU



Öte yandan Suriye Milli Ordusu komutanları, terörden arındırılan Tel Abyad'daki aşiret temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede, kentin idaresi için aşiret temsilcileri ve sivillerin de yer aldığı geçici bir meclis kuruldu. "İleri gelenler meclisi" ismi verilen oluşum, yerel meclis kurulana kadar kentin idaresini sağlayacak.



SMO ASKERLERİ SİVİLLERE EKMEK YAPTI



Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden alınan Rasulayn'da terk edilmiş fırına giren Suriye Milli Ordusu askerleri, sivillere ekmek yaptı. SMO askerleri, ekmek yapımını halka öğreteceklerini ve fırının sürekli üretim yapmasını sağlayacaklarını ifade etti.



ABD İLE MUTABAKAT METNİ 10 KEZ DEĞİŞTİ



Türkiye, Fırat'ın doğusunu terörden arındırmak için başlattığı harekat sonrasında anlaşma süresince güçlü duruşuyla dünya gündemine oturdu. Türkiye ile ABD arasındaki anlaşma metninin ise son halini alana kadar 10 defa değişime uğradığı ortaya çıktı. Sınırlarında teröre izin vermeyeceğini güçlü argümanlar ve kararlı bir tutumla ABD'ye izah eden Türkiye'nin NATO'nun vazgeçilmez üyesi olduğu görüşmelerde yoğunlukla vurgulandı. 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' ilkesi anlaşma metnine özellikle yerleştirildi.



ERDOĞAN'DAN KARARLI TUTUM



Başkan Erdoğan, terör örgütü YPG/PYD unsurlarının güvenli bölge içerisinde varlık göstermesine asla izin verilmeyeceği konusunda net duruş sergiledi. Ayrıca YPG'nin alandan çekilmesinin TSK tarafından takip edilmesi, ABD'nin güvenli bölge sınırlarındaki alandaki tünel, tahkimat ve mühimmatlar konusunda istihbarat vermesi konusunda da anlaşma sağlandı.



BOMBA TUZAKLANAN ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ



Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan M4 otoyolu üzerinde YPG/PKK'lıların patlayıcı yükleyip terk ettiği bir araç buldu. Uzman ekipler, silah depolarının yakınına bırakılan araçtaki bombaları etkisiz hale getirdi.



ÖZEL HAREKATÇILAR DUALARLA YOLA ÇIKTI



Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na sevkiyatlar devam ederken, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisleri de otobüsle Kilis'e gitmek üzere yola çıktı. Özel harekatçılar için düzenlenen uğurlama töreninde kurbanlar kesilirken, İl Müftüsü Muhittin Oral tarafından da dualar edildi.