Türkiye’nin zaferi dünya gündeminde

YPG’li teröristlerin Suriye’nin kuzeyinden çekilmesi konusunda Türkiye ile ABD arasında anlaşma sağlanması dünya gündemine oturdu. Barış Pınarı Harekatı’nın başından bu yana Türkiye aleyhine yayınlar yapan dış basın, anlaşma sonrası “Türkiye ve Erdoğan, Trump’a karşı zafer kazandı” yorumları yaptı

Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör örgütüne yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı amacına ulaştı. Türkiye'nin harekatı başlatmasının ardından ABD yönetiminin PKK/YPG'yi bölgeden çekmek zorunda kalması dünyada 'Türkiye'nin zaferi' olarak nitelendirildi. Dünya basını Türkiye ve ABD arasında teröristlerin güvenli bölgeden çekilmesi ile ilgili vardığı mutabakatı Türkiye'nin zaferi olarak manşetlerine taşıdı.



'İSTEDİKLERİNİ ALDILAR'



Amerikan basını, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin "Türkiye, her istediğini aldı" değerlendirmesinde bulundu. ABD'nin Washington Post, Wall Street Journal, New York Times, CNN, ABC gibi ana akım medya kuruluşları, Washington ile Ankara'nın "PKK/YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesi" konusunda vardığı anlaşmayı "Ankara hedefine ulaştı" şeklinde yorumladı. Wall Street Journal internet sitesinde, "Trump, anlaşmayı övüyor ama eleştirenler, anlaşmanın esasen Ankara'nın hedeflerini karşıladığını söylüyor" değerlendirmesini yaptı. New York Times internet sitesinde de anlaşma, "Türkiye'nin Donald Trump'a zaferi" başlığıyla duyuruldu. Washington Post ise, "Anlaşma, ABD yaptırımları tehdidini kaldırırken, Türkiye'nin tampon bölgeyi tutturmasına izin verdi" başlığıyla verildi. Trump'ın sürekli tartışma içinde olduğu CNN ise anlaşma haberini "Pence, Türkiye'ye istediği her şeyi vermiş gibi görünen Suriye ateşkesini duyurdu" başlığıyla verdi.



AVRUPA BASINI:

YPG'LİLERİN ROJAVA'SI ARTIK YOK



Avrupa basını, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin, Ankara'nın istediklerini elde ettiğini, terör örgütü YPG'nin "iç savaşın kaosu sırasında oluşturduğu Rojava"nın artık olmadığını yazdı. İngiltere, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerindeki gazeteler, "PKK/YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesi" konusunda vardığı anlaşmaya sayfalarında geniş yer verdi. İngiliz Guardian haberinde anlaşmanın, ABD'nin Türkiye'nin pozisyonunu büyük ölçüde kabul ettiği şeklinde görüldüğü belirtilerek, "Plan Türklere askeri operasyonla başarabilecekleri şeyi ilk etapta verdi" denildi. Alman Spiegel internet sayfasındaki haberde ise, "ABD, Erdoğan'a ne istediyse verdi" başlığı kullanıldı. Fransız Le Monde gazetesi, "Türkiye ve ABD, Suriye'nin kuzeyinde geçici ateşkes ilan etti" başlığını kullandı.



RUS BASINI:

ERDOĞAN'IN ZAFERİ



Rusya'nın önde gelen basın kuruluşları, Türkiye ve ABD'nin Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesi konusunda anlaşmaya varmasını olumlu karşıladı. Rus basınında, Türkiye ve ABD arasında yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin görüşmelerin ardından varılan anlaşma Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi olarak değerlendirildi.



TRUMP'TAN BAŞKAN'A MESAJ



ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda varılan anlaşmaya ilişkin Başkan Erdoğan ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Trump, Başkan Erdoğan'ın dünkü Twitter mesajını alıntılayarak, "Terörizmi yenelim" mesajını paylaştı.



'ÇATIŞMA İDDİASI YALANI'



Başkan Erdoğan, İstanbul'da Cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada da terör örgütünün çekilmeye başladığını belirtti. Dün sabah itibarıyla dolaşıma sokulmak istenen "bölgede çatışma" haberlerine ilişkin de açıklama yapan Erdoğan, "Çatışma haberlerini kimden alıyorsunuz bilmiyorum ama ben Milli Savunma Bakanımla birlikte süreci takip ediyorum. Bunlar dezenformasyondur. Şu anda çatışma yok. Terör örgütü YPG, ABD ile anlaştığımız gibi çekilmeye başladı" dedi.



3 AŞAMALI SÜREÇ



ABD heyetiyle yapılan görüşmeyi de anlatan Erdoğan, şunları söyledi: "Heyetlerimiz ön görüşmeleri yaptılar ve dün de işin final görüşmelerini yaptık ve bu 13 maddelik ortak bildiriyi dünya kamuoyuna açıkladık. 120 saatlik süreç işliyor. Bu sürede terör örgütünün güvenli bölgeyi terk etmesi söz konusu. Bu 120 saati başarıyla bitirmek istiyoruz. Bu sürecin bir başka unsuru da Sayın Putin'le yapacağım görüşme olacak"