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3 üniversiteli kızın kahreden ölümü

3 üniversiteli kızın kahreden ölümü
Giriş Tarihi: 20.10.2019

Niğde ve Sivas'ta meydana gelen trafik kazalarında üniversite öğrencisi , ve yaşamını yitirdi.

Niğde ve Sivas'ta meydana gelen trafik kazalarında üniversite öğrencisi 3 genç kız yaşamını yitirdi. İlk kaza önceki akşam Niğde-Bor yolunda meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencileri Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan Fatma Gül ve Kader, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Sivas'ta ise, Mustafa Başpınar yönetimindeki halk otobüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bir otomobil ile çarpıştı. Ardından kontrolden çıkan halk otobüsü, kaldırımı geçtikten sonra boş arazide yan yatarak devrildi. Kazada otobüste bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Emel Duruduygu olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan ve olay yerinden kaçan biri İranlı 2 kişi ise yakalandı.

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