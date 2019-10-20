Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Johnson bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
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