Başkan Erdoğan işaret etmişti! İlk üssün inşasına başlandı!

Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK ve Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG’li teröristlerden arındırılan Resulayn’a 1’inci Gözlem Noktası’nın inşasına başladı. Başkan Erdoğan konuyla ilgili açıklama yapmış, Suriye'de 12 gözlem noktası kuracaklarını söylemişti.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan bölgelere barış ve huzur hakim olurken diğer bölgelerde baskı ve zulüm devam ediyor. ABD'nin askerlerini çekmesinin ardından, terör örgütü PKK/YPG'nin rejim güçleri ile anlaştığını öğrenen bölge halkının korku içinde evlerini terk etmeye başladıkları belirtiliyor. Rejim güçleri bölge halkına, "Geliyoruz. Yaptıklarınızın hesabı en ağır şekilde sorulacak" şeklinde tehditler savuruyorlar. Terör örgütü PKK/YPG'nin bölgedeki hareketliliği karadan ve havadan, yerel kaynaklar vasıtasıyla adım adım takip edilirken, gelişmeler koordinasyon merkezine anlık olarak iletiliyor.

PKK/YPG, YIĞINAK YAPMAYA ÇALIŞIYOR

Terör örgütü PKK/YPG'nin Haseke'nin güneyindeki Şidadi bölgesinden kuzeye, Kamışlı'ya doğru sevkiyat yaparak, sözde anlaşma kapsamı dışındaki alanlarda işgale devam etmek için yığınak yapmaya çalışıyor. Teröristler bazı bölgelerde ve araçlarından indirdikleri paçavraların yerine Suriye bayrağı asarak ve rejim kıyafetleri giyerek gizlenmeye çalışırken, bölge halkına da zulüm etmeye devam ediyorlar.

İLK ÜSSÜN İNŞASINA BAŞLANDI

Yeni Akit'te yer alan habere göre, Mehmetçik, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerden temizlediği Fırat'ın doğusundaki alanlara gözlem noktalarının inşasına da başladı. Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan 12 gözlem noktasından birincisinin Resulayn bölgesinde inşasına başlandı. Bölgeye iş makineleri ve beton bloklar sevk edilirken, üssün güvenliğini sağlayacak birliklerin kullanacağı gerekli tüm malzemelerin de bölgeye sevk edilmeye başlandığı öğrenildi.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Güvenli bölgede 12 gözlem noktası kurmayı planlıyoruz. Şu anda Tel Abyad ile Rasulayn arası temizlenmiş durumda. Bu bitmiş değil. Süreç devam ediyor. Temenni ediyorum ki 120 saat içerisinde bu işi tamamlamış olalım. (Terör örgütü) Çıktıktan sonra bizim yine burada ABD'nin güçleriyle birlikte yapacağımız çok şeyler olduğuna inanıyorum" diye konuşmuştu.