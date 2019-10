Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenecek "Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı" programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Elektronik sigara üretmek için bizden yer istediler, vermedik, vermeyeceğiz. Türkiye'de yatırım yapacakmış, o yatırımı siz gidin başka bir yerde yapın." dedi. Erdoğan, sigarayla mücadeledeki yeni uygulamaya ilişkin "Şimdi tek tip paket uygulamasına geçiyoruz. Devlet olarak tek bir insanımızın dahi sigara illetinin pençesine düşmesine izin vermeyiz. Günde 20 bin kişi sigara bağlı hastalıkların yüzünden hayatını kaybediyor." ifadelerini kullandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenecek "Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı" programında açıklamalarda bulundu.



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Açılışını yaptığımız eserlerin tekrar Rizemize hayırlı olmasını diliyorum. 31 Mart seçimlerinde çok güçlü destek veren tüm Rizeli kardeşlerimin her türlü teşekküre şükrana layıktır. Tekrar buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Kardeşlerim elbette 81 vilayetimizin her biri kıymetlidir, değerlidir.



'ASLA BÖLGECİLİK YAPMADIK'

40 yıllık siyasi hayatımızda asla bölgecilik yapmadık. Ne insanlarımız ne şehirlerimiz arasında hiçbir ayırıma gitmedik. Ülkemizi, hedefleri ve hayalleriyle muhakkak buluşturacağız.



Sizlerden aldığımız cesaretle 82 milyon vatandaşımızın her bir ferdine hizmet götüreceğiz. Türkiye'nin, Türk milletinin başını daima dik tutacağız. Bu necip milleti dünya siyaset sahnesinde asla hayal kırıklığına uğratmayacağız. Ülkemizi, hedefleri hayalleriyle muhakkak kavuşturacağız.



'SİGARA HARAMDIR! YATIRIM YAPMAK İSTEDİLER İZİN VERMEDİM'

İnanın bu (sigara) haramdır, Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, 'haramdır' dedi. (Sigara şirketi) Türkiye'de yatırım yapacakmış, o yatırımı siz gidin başka bir yerde yapın." "Elektronik sigara üretmek için bizden yer istediler, vermedik, vermeyeceğiz



'ÜLKEMİZE ASLA SOKMAYACAĞIZ'

Elektronik sigarayı asla ülkemize sokmayacağız, bunlara fırsat vermeyeceğiz, asla müsaade etmeyeceğiz. Sigarayla gerçek anlamda mücadeleyi biz başlattık. Artık herkes sigaraya özenilmesi gereken alışkanlık olarak değil, çok ciddi sağlık problemlerine neden olarak bakıyor. Eğitim, sağlık ve spor tesislerinde sigara satışını men ettik. Şimdi tek tip paket uygulamasına geçiyoruz. Devlet olarak tek bir insanımızın dahi sigara illetinin pençesine düşmesine izin vermeyiz. Günde 20 bin kişi sigara bağlı hastalıkların yüzünden hayatını kaybediyor.



Çay üretiminde ilk sıralarda olan Türkiye'nin artık bu ürünü markalaştıran ülkeler arasında olması gerekiyor. Türkiye son 17 yılda markalaşma alanında ciddi bir mesafe almıştır. Çayımız sadece Rize'yi değil, Türkiye'yi temsil edecek küresel markaya dönüşmelidir.



BARIŞ PINARI HAREKATI

Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru söz konusu olduğunda kimsenin icazetini arama ihtiyacı hissetmiyoruz. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemizin bu tavizsiz duruşunu bir kez daha ortaya koyduk.



120 SAAT ANLAŞMASI

Buna uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda tekrar harekatı aynen bırakılan yerden devam ettiririz.



Sadece 9 gün içinde bir kısmı üst düzey 765 teröristi etkisiz hale getirerek bin 500 kilometrekarelik alanı örgütün zulmünden kurtardık