Batı’ya ambargo tepkisi

Başkan Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi’nde Batı’nın silah ambargosu tehditlerine tepki gösterdi. “1992’de Ruanda Soykırımı’nda hangi sömürgeci devletin parmağı olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz” diyen Erdoğan, “Bize silah ambargosu uygulayanlar o günlerde eli kanlı katillere silah verdi” ifadesini kullandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca İstanbul'da düzenlenen "Afrika: Çıkarsız Dayanışma, İyilikte Yardımlaşma" konulu 3. Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi'nin açılışında katılımcılara hitap etti. Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki dayanışma ve ilişkilerde altın çağın yaşandığını ifade eden Erdoğan, özetle şunları söyledi:



ÖZGÜRLÜĞÜ ÇOK GÖRÜYORLAR



27 Afrika ülkesini ziyaret ettim. İlişkilerimizi 15 yıl önce hayal bile edilemeyecek noktaya getirdik. Afrika ülkelerinde TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, THY ve Kızılay gibi kurumlarımızla varlığımızı daha da yaygınlaştırdık. Kimi çevreler sizlerle buluşmamızdan çok rahatsız oluyor. İstiyorlar ki Afrika halkları kendilerine bağımlı olmaya devam etsin. İstiyorlar ki Afrikalı çocuklar açlık ve fakirlik kurbanı olsun. Özgürlüğü ve demokrasiyi size ve bize çok görüyorlar. Bunun için de ellerindeki her imkanı kullanıyorlar.



GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ



1992 yılındaki Ruanda Soykırımı'nda hangi sömürgeci devletin parmağı olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz. Bugün bize silah ambargosu uygulayanlar o günlerde eli kanlı katillere silah verdi. Orta Afrika Cumhuriyeti'ni karıştıranlar da yine aynı odaklardır. Kıtadaki pek çok karışıklığın ardından Batı'daki petrol şirketleri çıkıyor. 'Bir damla petrol bir damla kandan daha değerlidir.' William Churchill'in bu tarihi itirafı halen geçerlidir. Bittiği iddia edilen sömürgecilik başka adlar altında bugün hala devam ediyor. Uluslararası platformlarda kendimizi ne kadar önemsiyorsak, Afrikalı kardeşlerimizin hakkını da koruyoruz. Müslümanlar her zaman adalet ve hakkaniyeti özümsemiştir. İslam güneşinin balçıkla sıvanamayacağına tüm kalbimizle inanıyoruz.



'120 SAAT BİTTİĞİ AN DEVAM EDERİZ'



Kayseri'deki katıldığı toplu açılış töreninde ABD ile yapılan mutabakata ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, "Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz. Türkiye, en başından beri ortaya koyduğu şartlardan en küçük bir sapma göstermemiştir. Şayet ülkemize verilen sözler tutulmazsa, verdiğimiz süre bittiği an harekata devam edeceğiz" dedi.



BİZİ TANIMIYORLAR



"Türkiye 4 milyon sığınmacıyı barındırırken korkudan sınırların arkasına saklananlar mı bize zincir vuracakmış?" diye soran Erdoğan, şöyle devam etti: "Soruyorum, hangi alçak bize zincir vuracakmış? Bu riyakarlar, bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış. Şaşarım akıllarına. Bunlar Türk milletini tanımıyorlar. Ama tanıyacaklar. Ya efendice ya da derslerini ala ala tanıyacaklar. Beklentimiz, teröre karşı samimi duruş sahibi herkesin bize destek olması. Maalesef son 9 günde ülkemize karşı her türlü çirkinlik sergilendi. Maskeler düştü. Kimin kim olduğunu gördük. Harekat bölgemizin bir kısmında rejim güçleri bulunuyor. Meseleyi Putin'le ele alacağız. Aynı durum orada da geçerli. Olursa olur, olmazsa kendi planlarımızı uygularız."



NURİ PAKDİL İÇİN FATİHA



"Abim" dediği usta yazar Nuri Pakdil için kürsüden Fatiha okuttu. Erdoğan, "Kudüs aşığı, Pakdil abimizin üstadımızın ruhuna birer Fatiha okumaya sizleri davet ediyorum" dedi.