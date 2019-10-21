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Başkan Erdoğan, Norveç Büyükelçisini kabul etti

Başkan Erdoğan, Norveç Büyükelçisini kabul etti

21.10.2019, 17:17

Son dakika haberine göre Başkan , Cumhurbaşkanlığı düzenlenen törende Erling Skjonsberg’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Büyükelçi Skjonsberg, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Skjonsberg'in eşi ve bazı elçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.


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