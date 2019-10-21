Başkan Erdoğan, Norveç Büyükelçisini kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Büyükelçi Skjonsberg, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Skjonsberg'in eşi ve bazı elçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.