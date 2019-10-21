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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

21.10.2019, 15:39

Başkan , 'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık ile Mardin ve 'de 'lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek ve Piyade Er Sezai Ekşioğlu'nun ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı esnasında şehit olan Fındık ile Mardin ve Hakkari'de PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Önek ve Ekşioğlu'nun ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

AA

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