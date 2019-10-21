Donald Trump'tan yeni Suriye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ve terör örgütü YPG’nin çekilmesiyle ilgili, “Suriye’de ateşkes uygulanıyor. Çatışmalar var ama sayıca az. Kürtlere (YPG/PKK) onları 400 yıl koruyacağımızın sözünü vermedik” açıklamasında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ve terör örgütü YPG'nin çekilmesiyle ilgili, "Suriye'de ateşkes uygulanıyor. Çatışmalar var ama sayıca az. Kürtlere (YPG/PKK) onları 400 yıl koruyacağımızın sözünü vermedik" açıklamasında bulundu.
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