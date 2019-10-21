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'tan yeni açıklaması

Donald Trump'tan yeni Suriye açıklaması

21.10.2019, 19:12 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019,19:12

ABD Başkanı , ’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan ve terör örgütü ’nin çekilmesiyle ilgili, “Suriye’de ateşkes uygulanıyor. Çatışmalar var ama sayıca az. Kürtlere (YPG/) onları 400 yıl koruyacağımızın sözünü vermedik” açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ve terör örgütü YPG'nin çekilmesiyle ilgili, "Suriye'de ateşkes uygulanıyor. Çatışmalar var ama sayıca az. Kürtlere (YPG/PKK) onları 400 yıl koruyacağımızın sözünü vermedik" açıklamasında bulundu.

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