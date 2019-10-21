FETÖ'cü eski savcı Mehmet Murat Dalkuş yakalandı

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan, FETÖ'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen firari eski savcı Mehmet Murat Dalkuş yakalandı.
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21.10.2019, 23:16
Hakkında kırmızı bülten çıkarılan, FETÖ'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen firari eski savcı Mehmet Murat Dalkuş yakalandı.
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