  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > FETÖ'cü eski savcı Mehmet Murat Dalkuş yakalandı

'cü eski savcı yakalandı

FETÖ'cü eski savcı Mehmet Murat Dalkuş yakalandı

21.10.2019, 23:16

Hakkında çıkarılan, 'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen firari eski savcı yakalandı.

Detaylar geliyor...
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

FETÖ'cü eski savcı Mehmet Murat Dalkuş yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN