İşte size gerçek savaş suçu

Suriye'da Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da terör örgütü YPG/PKK tarafından bir eve tuzaklanan mayının patlaması soncu biri çocuk 3 sivil yaralandı.

SURİYE'DE Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da terör örgütü YPG/PKK tarafından bir eve tuzaklanan mayının patlaması soncu biri çocuk 3 sivil yaralandı. Yaralılar, Suriye Milli Ordusu'na bağlı sağlık ekiplerinin yardımıyla tedavi için en yakın hastaneye sevk edildi.