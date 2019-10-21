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İşte size gerçek savaş suçu

İşte size gerçek savaş suçu
Giriş Tarihi: 21.10.2019

'da ile terörden arındırılan 'da terör örgütü / tarafından bir eve tuzaklanan mayının patlaması soncu biri çocuk 3 sivil yaralandı.

SURİYE'DE Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da terör örgütü YPG/PKK tarafından bir eve tuzaklanan mayının patlaması soncu biri çocuk 3 sivil yaralandı. Yaralılar, Suriye Milli Ordusu'na bağlı sağlık ekiplerinin yardımıyla tedavi için en yakın hastaneye sevk edildi.
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