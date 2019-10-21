Kahramanlara selam olsun!

Barış Pınarı Harekatı’nın başladığı 9 Ekim’den bu yana sınırın sıfır noktasından yayınlarını sürdüren A Haber’in başarılı ekran yüzü Cansın Helvacı, yaşadıklarını Yeni Asır’a anlattı.

Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim'den bu yana sınırın sıfır noktasından yayınlarını sürdüren A Haber'in başarılı ekran yüzü Cansın Helvacı, Akçakale'de yaşadıklarını Yeni Asır'a anlattı. Bölgeden yayın yapmanın gerçekten farklı bir duygu olduğunu söyleyen Helvacı, "Bir kere milli duyguları tüm benliğinizde hissediyorsunuz, kahramanlarımız adına ufacık bile olsa bir katkı sağlamanın verdiği gururu yaşıyorsunuz. Operasyonun en önemli amacı ülkemizin güvenliğini sağlamak, bunu bir savaş gibi göstermeye çalışan provokatörlerin çabalarını yok etmek" dedi.

DUYGULARIMIZIN TARİFİ YOK

Akçakale'den kahramanlarımıza da selam gönderen Helvacı, "Allah kahramanlarımızın ayaklarına taş değdirmesin! Ama obüslerimiz, F-16'larımız teröristleri bombalarken, binlerce çocuğun, yaşlının, kadının teröristlerden kurtulduğunu düşününce yaşadığımız duyguların tarifi yok" diye konuştu



'GÖZYAŞLARIMI ZOR TUTTUM'

TSK'NIN bölgedeki başarılı operasyonlarını anlatmaktan gurur duyduğunu belirten Helvacı, yayın sırasında en zor anları ise Manisa'daki sivil şehit cenazesinin haberini verirken yaşadığını söyledi. Helvacı, "Şehidimizin cenaze töreninin anlatımını yaparken, bir yandan da burada askerlerimiz yoğun şekilde karşı tarafı bombalıyordu. Bomba seslerini yayında duyabiliyorduk. Şehitlerimizin intikamı alındıkça, ekranda gözyaşlarımı zor tuttum" dedi.

FATİH ŞENDİL