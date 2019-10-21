Konvoy halinde gidiyorlar

Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde PKK/ YPG'li teröristlerin 120 saat içinde bölgeden çıkmasını yakından takip ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde PKK/ YPG'li teröristlerin 120 saat içinde bölgeden çıkmasını yakından takip ettiğini duyurdu. Teröristlerin çıkışına kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığının bildirildiği açıklamada çıkış ve tahliye faaliyetlerinin sıkı şekilde ABD'li muhataplarla koordine edildiği de ifade edildi. Açıklamada, yaklaşık 55 araçlık konvoyun Rasulayn'a giriş yaptığı, 86 araçlık konvoyun ise Tel Tamir istikametinde çıkış yaptığı belirtildi.
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