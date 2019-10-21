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MSB'den askeri ataşelere bilgilendirme

MSB'den askeri ataşelere bilgilendirme

21.10.2019, 21:15 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019,21:16

, “’da görevli 63 ülkeden 77 Askerî Ataşe, Barış Pınarı Harekâtı ve mevcut durum hakkında Milli Savunma Bakanlığı’na davet edilerek bilgilendirildi.” açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığınca, Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşe, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında bilgilendirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşenin davet edilerek, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında bilgilendirildiği bildirildi.

AA

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