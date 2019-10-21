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Mutabakata kurşun sıktılar

Mutabakata kurşun sıktılar
Giriş Tarihi: 21.10.2019

ABD ile varılan 'na rağmen / 'ye karşı taciz ve ihlallerini sürdürüyor. akşamı dolacak 120 saatlik süreye rağmen terör örgütü 20 taciz atışında bulundu. Dün sabah açılan taciz ateşinde de (22) şehit oldu, bir erimiz de yaralandı.

ABD ile varılan Güvenli Bölge Mutabakatı'na rağmen Terör Örgütü PKK/ YPG Türkiye'ye karşı taciz ve ihlallerini sürdürüyor. Önümüzdeki Salı akşamı dolacak 120 saatlik süreye rağmen terör örgütü 20 taciz atışında bulundu. Dün sabah açılan taciz ateşinde de Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık (22) şehit oldu, bir erimiz de yaralandı. Şehidin cenazesi Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a gönderildi. Taciz atışlarına rağmen Mehmetçik 39 araçlık bir konvoy ile Rasulayn'a emniyet içinde giriş ve çıkış yaparak tahliye işlemleri gerçekleştirdi.
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