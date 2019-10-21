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Talan edilen hastanede teröristbaşı posteri!

Talan edilen hastanede teröristbaşı posteri!
Giriş Tarihi: 21.10.2019

örgütü /'nın, ve çevre yerleşimlere sağlık hizmeti veren tek hastaneyi talan ederken, bina önüne astığı teröristbaşı Abdullah Öcalan posteri dikkat çekti.

TERÖR örgütü YPG/PKK'nın, Tel Abyad ve çevre yerleşimlere sağlık hizmeti veren tek hastaneyi talan ederken, bina önüne astığı teröristbaşı Abdullah Öcalan posteri dikkat çekti. Bina içinde çekilen fotoğraflarda ise hastaneye ait çok sayıdaki tıbbi cihazın artık yerinde olmadığı ve örgüt tarafından çalındığı fark edildi. Hastanenin bazı servislerinin içindekilerle birlikte ateşe verilerek tamamen kullanılamaz hale getiri
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