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'da kahvede çıkan silahlı kavgada kan döküldü

Turgutlu'da kahvede çıkan silahlı kavgada kan döküldü

21.10.2019, 10:10 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019,10:13

'nın ilçesinde, kahvede oyun oynayan Hamza Bilgen (77) ile Nurtaç Bilgiç (54) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bilgen'in tabancayla ateş ettiği Bilgiç öldü, ikiliyi ayırmaya çalışan Münir Taş (60) ise yaralandı. Olayın ardından kaçan Bilgen teslim oldu.

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