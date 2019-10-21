Uluslararası iftiraya ulusal tepki!

Uluslararası Af Örgütü Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin kara propaganda ve gerçek dışı iddialara sarılarak Türkiye’nin Suriye’de ‘savaş suçu işlendiğini’ iddia etmişti. Dışişleri, bu çirkin iftiraya sert biçimde cevap verdi

Uluslararası Af Örgütü, yayımladığı raporda Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Türkiye'yi savaş suçu işlemekle suçladı. Bu çirkin iftiraya tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, "Bu rapordaki mesnetsiz iddiaları bütünüyle reddediyoruz. Söz konusu asılsız iddiaları, Suriye'den kaynaklanan ve ulusal güvenliğimize kasteden terör tehdidine karşı mücadelemize karşı başlatılan karalama kampanyasının parçası olarak değerlendiriyoruz" açıklaması yaptı.



KALLEŞ PLAN DEŞİFRE OLDU

BARIŞ Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü PKK/YPG'nin kimyasal saldırı oyununu devreye sokmak için çalışma yürüttüğü saptandı. Türk istihbarat birimleri, Irak'tan yola çıkarılan terör örgütünün elinde bulunan kimyasal silahların taşındığı 6 kamyonun, Semelka bölgesinden Suriye'nin Kamışlı bölgesine geçtiğini saptadı. Kamyonların Rasulayn'a getirilmesinin önlenmesi için tedbir alındı.