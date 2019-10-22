Alman paraşütçü denize çakıldı

Muğla Fethiye'de yamaç paraşütüyle akrobasi yaparken Belcekız Plajı açıklarında denize düşen Alman paraşütçü Michael Lehteman ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Muğla Fethiye'de yamaç paraşütüyle akrobasi yaparken denize düşen Alman paraşütçü öldü. Ölüdeniz'e tatile gelen Alman Michael Lehteman, Babadağ'ın 1700 metre rakımlı pistinden tekli atlayış yaptı. Belcekız Plajı açıklarında, akrobatik hareketler yapan Lehteman, paraşütün kontrolünü kaybedince dönerek düşmeye başladı ve denize çakıldı. Sert düşüş sonrası ağır yaralanan Lehteman'ın yardımına Belcekız Plajı'ndaki kurtarma botu koştu. Görevliler tarafından sudan çıkarılan Alman Lehteman, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel bir hastanede kurtarılamadı.

MURAT YALÇIN