  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Avrupa şampiyonluğu sonrası Muhammet Furkan Özbek'ten Mehmetçik'e asker selamı

Avrupa şampiyonluğu sonrası Muhammet 'ten Mehmetçik'e asker selamı

Avrupa şampiyonluğu sonrası Muhammet Furkan Özbek'ten Mehmetçik'e asker selamı

22.10.2019, 09:03

Romanya'nın ev sahipliği yaptığı Gençler ve Altı 'nda 73 kiloda Muhammet , iki Avrupa rekoru kırarak kazandı.

Romanya'da yapılan Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 73 kiloda milli halterci, iki Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'teki şampiyonada mücadele eden Furkan Özbek, koparmada 148 kilo ile altın, silkmede 181 kilo ile Avrupa rekoru kırarak altın, toplamda ise 329 kiloluk derecesiyle yine Avrupa rekorunu kırarak altın madalya aldı.

Aynı kiloda mücadele eden Batuhan Yüksel de koparmada 135 kilo ile 5'inci, silkmede 177 kilo ile gümüş, toplamda ise 312 kilo ile Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalyayı kazandı.

Furkan Özbek ve Batuhan Yüksel, kürsüde İstiklal Marşı'nı asker selamı vererek okudu.

Muhammet Furkan Özbek, altın madalya kazandığı ve İstiklal Marşı'nı dinlettiği için büyük onur duyduğunu söyledi. Antrenörlerinin ve Halter Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar'ın kendisine büyük destek verdiğini belirten milli sporcu, "Madalyamı Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe armağan ediyorum." dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Avrupa şampiyonluğu sonrası Muhammet Furkan Özbek'ten Mehmetçik'e asker selamı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN