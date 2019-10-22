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Başkan Erdoğan'dan 'Güvenli Bölge' açıklaması

Başkan Erdoğan'dan 'Güvenli Bölge' açıklaması

22.10.2019, 22:43 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019,23:30

PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekâtı bölgesinden çekilmesi için verilen 120 saatlik sürenin dolmasının ardından açıklama yapan Başkan , "ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil. Atmamız gereken adımları atacağız." ifadelerini kullandı

Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakatta terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekâtı bölgesinden çekilmesi için verilen 120 saatlik süre 22 Ekim 22.00 itibarıyla sona erdi.

"ATMAMIZ GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili Rusya dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "ABD ile mutabakatta süre bu gece 22.00'de doluyor. Verilen sözler tam manası ile yerine gelmiş değil. Döner dönmez kesin neticeleri alacağız durum böyle ise atmamız gereken adımları atacağız.Taviz verecek olursak terör örgütünün önünü açmış oluruz." ifadelerini kullandı.

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