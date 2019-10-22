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Bu ülke dışarıda bırakılamaz

Bu ülke dışarıda bırakılamaz
Giriş Tarihi: 22.10.2019

ile bir araya gelerek tehditlere karşı savaşmada ortak bir çerçevede hareket edilmesi gerektiğini aktaran , "Bu ülke 'de dışarıda bırakılamaz" diye konuştu.

TRT World Forum'da konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin bölgesindeki gelişmeleri değerlendirdi. NATO ile bir araya gelerek tehditlere karşı savaşmada ortak bir çerçevede hareket edilmesi gerektiğini aktaran Akar, "Türkiye, KKTC'nin garantör ülkesi olarak Kıbrıs'ın haklarını koruyacaktır. Bu ülke Doğu Akdeniz'de dışarıda bırakılamaz" diye konuştu.

VERİLEN SİLAHLAR

Türkiye'nin uzun zamandır terörizmden muzdarip olduğunu dile getiren Bakan Akar, "PKK terörist bir grup olarak tanınmıştır çoğunluk tarafından. Ancak müttefiklerimiz arasında bazı ikilemler olduğunu görüyoruz YPG konusunda. Müttefiklerimiz PKK ile eşdeğer olan YPG'yi destekledi. YPG bazı müttefiklerimizden silah alıyor. Bu silahlar bize doğrultuluyor. Barış Pınarı Harekatı'nda amacımız terör tehdidini ortadan kaldırmaktır. 2 milyon yerlerinden edilmiş Suriyeliler, gönüllü olarak kendi anayurtlarına dönebilsinler. Siyasi birliği korumaya çalıştık en başından beri. PKK ve YPG Kürt ve Suriyeli kardeşlerimizi temsil edemez. Son günlerde gördük ki, 9 aylık bir bebek trajedik bir şekildi öldürüldü" açıklamasını yaptı.

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