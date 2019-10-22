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Dünyanın gözü Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinde

Dünyanın gözü Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinde

22.10.2019, 19:23

Başkan , 'nın Soçi kentinde Devlet Başkanı ile bir araya geldi. Tarihi zirve 13.28'de başladı. Başkan Erdoğan ve Putin'in açıklama yapması bekleniyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Devlet Başkanlığı Rezidansı'ndaki baş başa görüşmesi saat 13.28'de başladı.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Başkan Erdoğan, Putin'e teşekkürlerini ileterek, davetin bölgede kritik günlerin yaşandığı sürece fayda sağlayacağına inandığını söyledi.

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Erdoğan, "Bu süreç öncesinde de yine bu konularla ilgili yaptığımız çok faydalı görüşmeler oldu. Tabii bu vesileyle gerek ikili görüşmeler gerek ikili ilişkiler bunları da ele alma fırsatını bulacağız. Bu vesileyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacak. Barış Pınarı Harekatı'na bu görüşmemizin çok ciddi fırsatlar sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

5 saattir devam eden görüşmenin son bulmasının ardından Başkan Erdoğan ve Vladimir Putin'in ortak basın açıklaması yapması bekleniliyor...

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