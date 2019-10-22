Ege Denizi’nde kaçak avı

İzmir'in Menderes, Seferihisar, Foça ve Çeşme ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 378 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'in Menderes, Seferihisar, Foça ve Çeşme ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 378 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik uçağı ekibince hafta sonu yapılan devriye görevlerinde tespit edilen botlara yönelik operasyonlarda 378 kaçak göçmen ele geçirildi.



OPERASYON YAPILDI



Çanakkale Ayvacık'ta yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen lastik bot içinde ise 53'ü çocuk, Afganistan ve Irak uyruklu 101 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklar, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



BODRUM'DA 9 KİŞİ



Muğla Bodrum'da da yasadışı yoldan yurtdışına geçme hazırlığındaki 9 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldığı iddia edilen bir kişi yakalandı. Ekipler, park halindeki araçta Kongo, Senegal ve Pakistan uyruklu 9 düzensiz göçmen ile sürücü koltuğundaki insan kaçakçısı Türk vatandaşı bir şüpheliyi yakaladı.