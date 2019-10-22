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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

22.10.2019, 19:23

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı ’nda kontrol altına alınan yerlerde arama-tarama faaliyetleri devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Fırat'ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde, mayın/EYP arama tarama faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.

MAYIN/EYP ARAMA-TARAMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız tarafından Fırat'ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde mayın/EYP arama-tarama faaliyetleri devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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