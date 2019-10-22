Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda kontrol altına alınan yerlerde arama-tarama faaliyetleri devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Fırat'ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde, mayın/EYP arama tarama faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.
MAYIN/EYP ARAMA-TARAMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız tarafından Fırat'ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde mayın/EYP arama-tarama faaliyetleri devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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