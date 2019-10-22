Otomobilde sıkışan eşinin elini bırakmadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilde sıkışan çifti itfaiye kurtardı. Kurtarma sırasında sürücü adam yanındaki eşinin elini bırakmadı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilde sıkışan çifti itfaiye kurtardı. Kurtarma sırasında sürücü adam yanındaki eşinin elini bırakmadı. Alim Oduncu'nun kullandığı 48 V 6590 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye Karayolu İnlice Plajı kavşağında yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü Alim Oduncu ve yanındaki eşi Gülay Oduncu araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gönderilen 112 Acil Yardım ve jandarma ekipleri uzun süre otomobilde sıkışan çifti kurtarmak için uğraş verdi. Kurtarma çalışmaları sırasında Alim Oduncu eşi Gülay'ın elini bir an olsun bırakmadı.

MURAT YALÇIN