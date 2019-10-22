Resulayn temizleniyor

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye ile ABD arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında Resulayn kentinden çekildiklerini açıklarken, Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhalifler geri çekilmenin tamamlanmadığını bildirdi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye ile ABD arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında Resulayn kentinden çekildiklerini açıklarken, Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhalifler geri çekilmenin tamamlanmadığını bildirdi. Resulayn, Türkiye'nin Suriye sınırında 30 kilometre derinliğinde "güvenli bölge" oluşturmak için başlattığı askeri harekatın hedeflerinden birini oluşturuyor. SDG sözcüsü Kino Gabriel, Resulayn'ı kast ederek, "Kentte savaşçımız kalmadı" dedi. Sözcünün açıklaması Türk ordusu ve onunla birlikte hareket eden Suriyeli muhaliflerin zaten kuşattığı kente araçlarla girişinin birkaç saat ardından geldi. Türkiye destekli muhaliflerin sözcüsü Binbaşı Yusuf Hamud ise SDG'nin henüz tamamıyla kentten çekilmediğini söyledi. Bölgeden terör örgütlerinin tamamen çekilmesi için çalışmalar ve ilerleyiş sürüyor. Fırat'ın doğusunda terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik yapılan Barış Pınarı Harekatı'nın 4. gününde kent merkezinde kontrolün ele geçirildiği Suriye'nin Resulayn kenti, basın mensupları tarafından havadan görüntülendi. Drone ile çekilen görüntülerde, teröristlerin kazdığı tüneller ve mevziler görülürken, sokakların boş olması dikkat çekti.



SÜRE BUGÜN DOLUYOR



PKK/YPG'li teröristler, Resulayn ve Tel Abyad şehir merkezlerini tamamen boşalttı. Bölgenin kırsal kesimlerinde kalan teröristlerin de 120 saatlik süre dolmadan bölgeden ayrılması bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu unsurları çekilmeyi adım adım takip ediyor. Teröristlerden temizlenen bölgelerde ise TSK ve Milli Ordu savaşçıları arama tarama faaliyetlerine devam ediyor.



AMERİKA HASEKE'DEKİ ÜSLERİNİ DE BOŞALTIYOR



ABD, Suriye'de Münbiç, Aynularab'dan (Kobani) ve Ayn İsa'dan sonra, Haseke'den de üslerini boşaltarak çekilmeye başladı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçleri, Suriye'nin kuzeydoğusunda, büyük bölümü terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde bulunan iki üssünden çekildi. Abdülaziz Dağı bölgesindeki radar üssünü Aynularab'taki gibi savaş uçaklarıyla imha eden ABD, Şeddadi ve El Vezir üsleri ile Himo ve Cezaevi bölgelerindeki askeri noktalarından da çekildi. Önceki gün gece boyunca ABD uçakları, süreci izlemek için uçuşlar gerçekleştirdi. Böylece ABD, Haseke'deki 4 üssü ve 2 askeri noktasını boşaltmış oldu.