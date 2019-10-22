Şehir eşkıyaları

İzmir Gaziemir’de ev yemekleri yapan bir kafe, aynı işi yapan bir işletmenin sahipleri tarafından basıldı. Saldırganların taş ve sopalarla savaş alanına çevirdikleri dükkanlarında yaralanan Sedat-Cevriye Azar çifti, canlarını zor kurtardı

İzmir Gaziemir'de ev yemekleri yapan bir kafeye, aynı işi yapan başka bir işletmenin sahipleri sopa ve taşlarla saldırdı. Dükkanda bulunan firma sahipleri Sedat Azar (54) ve eşi Cevriye Azar (46) yaralandı. Parmağında kırık, kolunda ise incinme meydana gelen Cevriye Azar darp raporu aldı. Cevriye Azar, "Gözleri dönmüştü, ailece saldırdılar. Sonuna kadar şikayetçiyiz" dedi. Güpe gündüz yaşanan olayın dehşet anlarını işyerinin güvenlik kameraları dakika dakika kaydetti.



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Korkunç saldırı geçtiğimiz cumartesi günü Gaziemir'in 9 Eylül Mahallesi Havacılar Caddesi'nde gündüz meydana geldi. İddiaya göre, ev yemekleri yapan Barış Cafe isimli bir iş yeri, yakınlarında aynı işi yapan başka bir işletmenin sahipleri tarafından basıldı. Sandelye ve taşların havada uçuştuğu işyerinin basılmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Saldırıda canını zor kurtardığını belirten Cevriye Azar, "Bizim bir şey dememize gerek yok, saldırı anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganların eline ne geçtiyse fırlattığı görülüyor. Bu sırada başka işyerlerinin sahipleri araya girmese ölecektik. Gözleri dönmüş bu insanlardan şikayetçiyiz" dedi.

FATİH ŞENDİL