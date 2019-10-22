‘Teröristlerle masaya oturmayız’

TRT World Forum’da konuşan Başkan Erdoğan, teröristlerle asla masaya oturmayacaklarını söyledi. Terör örgütünün harekat bölgesini terk etmesi için sürenin dolmasına az kaldığını belirten Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin ile yapacağı görüşmeden sonra adımları atacaklarını kaydetti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT World tarafından düzenlenen forumda açıklamalarda bulundu. Terör örgütü YPG'nin çekilmesi için verilen 120 saatlik mühletin dolması için kısa bir zaman kalırken, Erdoğan, Rusya'ya gerçekleştireceği ziyarette Putin görüşmesini işaret ederek alınacak kararları dile getirdi. Küresel düzeyde bunalımların yaşandığı bir dönemde meseleleri bir araya gelerek konuşabilmeyi ve çözüm önerileri üretebilmeyi önemsediğini aktaran Erdoğan, "Daha önce katılacaklarını bildirdikleri halde Barış Pınarı Harekatı'nı gerekçe göstererek programlarını iptal edenler aslında bu büyük fırsatı kaçırmışlardır. Türkiye'nin başlattığı harekatı protesto amacıyla konuşma yapmaktan vazgeçenlerin demokrasiyi hazmedemediklerini düşünüyorum ve terör örgütlerine de destek verdiklerini düşünüyorum. Bağımsızlığını kendi gücüyle kazanmış Türkiye gibi birkaç ülke dışında herkes mutsuz, sıkıntılı ve zayıftır. Sınırları telle ve kanla değil de masa başında cetvelle çizilerek oluşturulan devletlerin hiçbir zaman gerçek devlet olamayacağı ortaya çıkmıştır" diye konuştu.



'NASIL İZAH EDECEKLER!'



Türkiye'nin sıkıntılı bölgelerde sadece 'kardeşleriyle olan kader birliği' sebebiyle orada olduğunu ifade eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu, bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli görenlerin asla anlayamayacağı büyük bir erdemdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak 17-18 yıllık görev süremizde biz terör örgütleriyle masaya oturmadık, oturmayız ve oturmayacağız. Şu anda Kuzey Suriye'de 30 bin TIR Irak üzerinden silah mühimmat araç buraya sokuluyorsa acaba 'ben dünyanın en güçlüsüyüm' diyenler bunu neyle izah edecekler? Bu demokrasinin neresinde yazıyor bunu bize söylesinler. Yok. Susuyorlar. Ama biz susmayacağız. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili 120 saatin büyük bir bölümü sona erdi. Yarın Rusya ziyaretimiz var. Putin ile bu süreci ele alıp atılması gereken adımları atacağız" açıklamasını yaptı.



'BU NASIL BİR AKIL TUTULMASI!'



TÜM Batı ülkelerinin teröristlerin yanında yer aldığını ve Türkiye'ye saldırdığını söyleyen Recep Tayyip Erdoğan, "NATO AB ülkeleri dahil. Ne zamandan beri siz terörle beraber hareket etmeye başladınız? Bu terör örgütleri NATO'ya üye oldu da bizim mi haberimiz olmadı? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Türkiye ile empati yapmak yerine başımızdaki terör ve sığınmacı sorunlarının bizimle sınırlı kalacağını düşünenler, fena halde yanılıyor. Gelin Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, küresel sistemin lokomotif kuruluşlarını yeniden yapılandıralım diyoruz. Dünyayı 5 daimi ülkenin bir tanesinin iki dudağı arasına mahkum etmek insani değildir. Bu reformun yapılması lazım" ifadelerini kullandı.



GÖZLER SOÇİ'DEKİ GÖRÜŞMEDE OLACAK



Suriye'nin kaderini etkileyecek adımların adımların atılmasına kritik saatler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin bugün bir araya gelecek. Rusya'nın Soçi kentinde yapılacak toplantıda, Barış Pınarı Harekatı çerçevesindeki gelişmeler, özellikle Münbiç ve Kobani'deki durum ele alınacak. Erdoğan, Fırat'ın doğusunda terör örgütü PYDYPG'ye Rusya'nın destek vermemesini isteyecek ve Türkiye'nin hedeflerini Putin'e anlatacak. Erdoğan, Putin'den Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG-PYD'ye destek vermemelerini de isteyecek. Görüşmede, başta Münbiç ve Kobani'deki gelişmeler, başta PKK-YPG, DEAŞ olmak üzere terörle mücadele, Suriye'de siyasi geçiş için yapılan çalışmalar da ele alınacak.