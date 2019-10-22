Üvey kardeşe berber koltuğunda kurşun

İzmir Karabağlar'da Ali Ekber Aslan (40), tıraş olduğu sırada elinde pompalı tüfekle berber dükkanına gelen üvey kardeşi Yüksel Kerim Sargın tarafından vuruldu.

İzmir Karabağlar'da Ali Ekber Aslan (40), tıraş olduğu sırada elinde pompalı tüfekle berber dükkanına gelen üvey kardeşi Yüksel Kerim Sargın tarafından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Aslan'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olay dün 12.30'da Karabağlar Eskiizmir Caddesi'ndeki bir berberde meydana geldi. Üvey kardeş oldukları öğrenilen Yüksel Kerim Sargın ve Ali Ekber Aslan arasında bir gün önce tartışma yaşandı. Sargın dün pompalı tüfekle üvey kardeşi Aslan'ın tıraş olduğu berbere dalıp kendisine iki el ateş etti. Saçmaların vücuduna ve bacağına isabet ettiği Aslan, kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra aracıyla kaçan Sargın'ı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı.