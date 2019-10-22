YPG/PKK’lılar ABD askerlerini taşladı

ABD birliklerinin çekilmesini protesto eden terör örgütü PKK/YPG yandaşı bir grup, kendilerini yalnız bırakan ABD konvoyunun önünü keserek pankart açtı. Bir diğer terörist grup ise bölgeden ayrılan zırhlılara taş ve patates fırlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce bölgedeki Amerikan askerlerinin çıkarılmasına karar vermişti. Trump'ın talimatının ardından Suriye'deki Amerikan askerleri bölgeden ayrılmaya devam ediyor. Kamışlı'dan çekilen ABD askerlerinin bulunduğu zırhlıların görüntüleri yayınlandı. ABD birliklerinin çekilmesini protesto eden terör örgütü PKK/YPG yandaşı bir grup, kendilerini yalnız bırakan ABD konvoyunun önünü keserek pankart açtı. Bir diğer terörist grup ise bölgeden ayrılan zırhlılara patates fırlattı.



BU KEZ İSRAİL'DEN YARDIM İSTEDİLER



KÖŞEYE sıkışan terör örgütü YPG/PKK'nın üst düzey bir sorumlusu, İsrail'den Suriye'deki askerlerini çeken ABD'ye baskı yapmasını talep etti. İsrail'in Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, adının açıklanmasını istemeyen YPG/PKK'nın sözde üst düzey bir yetkilisinin, "İsrail'in Donald Trump'a, güçlerini Suriye'nin kuzeyinde tutması yönünde baskı yapması gerekir" dediği ifade edildi.