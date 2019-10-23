24 saatte ikinci üvey kardeş dehşeti

İzmir’de bir gün içinde iki ‘üvey kardeş cinayeti’ yaşandı. Karabağlar’da üvey kardeşi Ali Ekber Aslan’ı, berber koltuğunda vuran Sargın yakalandı. Bayraklı’da ise Alper Demirtaş, üvey abisi Efecan’ı tartıştığı evde bıçakladı

İzmir'de son 24 saatte, Karabağlar ve Bayraklı ilçelerinde üvey kardeş dehşeti yaşandı. Karabağlar'da Ali Ekber Aslan (40), tıraş olduğu sırada elinde pompalı tüfekle dükkanına gelen üvey kardeşi Yüksel Kerim Sargın tarafından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Aslan yaşam savaşını kaybetti. Olaydan sonra pompalı ile kaçan eli kanlı kardeş Salgın yakalanarak gözaltına alındı. İkinci olay ise Bayraklı'da yaşandı. Efecan Demirtaş (25), tartıştığı üvey kardeşi Alper Demirtaş tarafından evin salonunda bıçaklanarak öldürüldü.



VARAN 1: POMPALI İLE BERBER KOLTUĞUNDA ÖLDÜRDÜ



İlk olay önceki gün saat 12.30'da Karabağlar Eskiizmir Caddesi'ndeki berber dükkanında meydana geldi. Üvey kardeş oldukları öğrenilen Yüksel Kerim Sargın ve Ali Ekber Aslan, iddiaya göre bir gün önce tartıştı. Sargın, bir gün sonra pompalıyla üvey kardeşi Aslan'ın tıraş olduğu berber dükkanını basarak kendisine iki el ateş etti. Saçmaların vücuduna ve bacağına isabet ettiği Aslan, kanlar içinde yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleden sonra Bozyaka Eğitim Hastanesi'ne kaldırdığı Aslan, kurtarılamadı. Olay yerinden aracıyla kaçan Yüksel Kerim Sargın dün gözaltına alındı.



VARAN 2: EKMEK BIÇAĞINI ABİSİNE SAPLADI



İkinci olay ise aynı günün akşamı saat 20.00'de, Postacılar Mahallesi 7666 Sokak'taki apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Efecan Demirtaş ailesiyle yaşadığı dairede tek başına otururken, üvey kardeşi Alper Demirtaş eve geldi. Bir süre sonra ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. İkili arasındaki arbede sırasında Alper Demirtaş, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla ağabeyini salonda göğsünden bıçakladı.

Olayın ardından Demirtaş evden kaçarken, Efecan'ın çığlıklarını duyan komşuları sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Efecan Demirtaş'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Bayraklı polisi, kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüpheli Alper Demirtaş, polis ekiplerinin operasyonuyla sokakta dolaşırken kıskıvrak yakalandı.

FATİH ŞENDİL