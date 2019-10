Ayrılıkçılara geçit yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin, Soçi’de Barış Pınarı Harekatı’nı ve bölgedeki gelişmeleri görüştü. 6 saatlik görüşmenin ardından ikili vardıkları muhtıranın detaylarını duyurdu. Erdoğan, “23 Ekim öğlen 12.00’den itibaren 150 saat içinde teröristler ve silahları, 30 kilometrenin dışına çıkarılacak” dedi

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için gittiği Rusya'nın Soçi kentinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Toplantının ardından Başkan Erdoğan ve Putin, Suriye ilgili alınan tarihi kararları açıkladı. İki lider, Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



ANAYASA KOMİTESİ



Putin'le Suriye'de barış, huzur, istikrarın tesisi için gerek ikili düzeyde gerekse Astana formatı kapsamında çok ciddi çaba harcadıklarını aktaran Başkan Erdoğan, "Soçi Muhtarısı dahil pekçok önemli karara imza attık. 16 Eylül'de Ankara zirvesiyle Anayasa Komitesi'nin kuruluşunu ilan ettik. 30 Ekim'de komite toplanacak. Beklentimiz komitenin Suriyelilerin meşru ve haklı beklentileri çerçevesinde gerçek ve kapsamlı değişiminin önünü açmasıdır. İdlib yaptığımız görüşmelerin gündemiydi. Gelinen aşamalarda saldırılarda azalma yaşandığını görmek memnun edici. Bizim hiçbir zaman ülkenin toprağında egemenliğinde gözümüz yoktur. Barış Pınarı Harekatı'nın ana gayesi teröristlerin bölgeden çıkartıp Suriyelerin geri dönüşünü sağlamak.



YPG'YE 150 SAAT SÜRE



Türkiye ve Rusya'nın Suriye topraklarında ayrılıkçı hiçbir gündeme izin vermeyeceğini dile getiren Erdoğan, "150 saat içinde YPG 30 kilometre dışına çıkarılacak. 150 saatin sonunda Barış Pınarı'nın batısı ve doğusunda 10 kilometrede Türk ve Rus devriyeleri başlayacaktır. Suriye halkı olarak ülkede istikararın yeniden hakim olması için tüm gücümüzle çalışacağız. Tel Rıfat ve Münbiç'teki tüm YPG'li teröristler, silahlarıyla beraber bu bölgenin dışına çıkarılacaktır. Terörist sızmalara karşı her iki ülke gereken önlemleri alacak. Muhtıranın gözetimi ve koordinasyonu için ortak bir mekanizma kurulacaktır. Muhtıranın ülkelerimiz ve Suriyeli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Suriye'de barış, güvenlik ve istikrarın yeniden hakim olması için tüm gücümüzle çalışmamıza devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. Başkan Erdoğan'ın tarihi anlaşma ile ilgili açıklamalarının ardından anlaşma sağlanan maddeleri ilik ülkenin dışişleri bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov duyurdu.



MACRON TERÖRİSTLERLE GÖRÜŞME YAPIYOR



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Soçi ziyareti öncesi yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sert çıktı. Macron'un PKK/YPG'nin çekilmesiyle ilgili verilen sürenin uzatılması yönündeki ifadelerinin sorulması üzerine Erdoğan, "Macron'dan şahsıma gelmiş böyle bir teklif yok. Macron zaten bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor daha çok ve herhalde teröristlerin ona yaptığı teklifi de dolaylı yönden bize aktarma yolunu seçmiştir. Dolayısıyla bizim bu süreç içerisinde muhatabımız Fransa olmamıştır. Biz bu süreç içerisinde görüşmelerimizi Amerika ile yürüttük. Amerika ile yaptığımız bu yürütmeden o da şimdi kendine göre bir şeyler çıkarmanın herhalde gayreti içerisinde" diye konuştu.





TARİHİ ANLAŞMANIN MADDELERİ

1. Her iki taraf Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ederler.



2. Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar.



3. Bu çerçevede, Tel Abyad ve Ras Al Ayn'ı içine alan 32 km derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir.



4. Her iki taraf Adana Anlaşması'nın önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana Anlaşması'nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır.



5. 23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00'den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km'nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır.



6. Münbiç ve Tel Rıfat'tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır.



7. Her iki taraf terörist unsurların sızmalarının önlenmesinin temini için gerekli tedbirleri alacaktır.



8. Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.



9. Bu muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir.



10. Taraflar Astana Mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi'nin faaliyetlerini destekleyecektir.