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Bakanlık açıkladı! Yeni harekat yapılacak mı?

Bakanlık açıkladı! Yeni harekat yapılacak mı?

23.10.2019, 12:45

'ndan yapılan açıklamada "Mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır." idadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığından, "Mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim tarihinden itibaren 130'u kadın 2 bin 330 vatandaşımız gönüllü askerlik için başvurmuştur. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." denildi.

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