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Başkan Erdoğan, Beştepe'de Türk-İş heyetini kabul etti

Başkan Erdoğan, Beştepe'de Türk-İş heyetini kabul etti

23.10.2019, 17:28

Başkan , Türk-İş Genel Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı 'nde geçekleşen kabulde, Aile, Çalışma ve da hazır bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçekleşen kabulde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da hazır bulundu.

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