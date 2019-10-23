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Başkan Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' ziyareti

Başkan Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' ziyareti

23.10.2019, 17:33 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019,17:51

Başkan , geçirdiği rahatsızlığın ardından 22 gün sonra görevinin başına geçen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlığın ardından 22 gün sonra görevinin başına geçen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

MHP lideri Bahçeli, geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığı sonrası 21 günlük bir dinlenme sürecinin ardından geçen hafta başında genel merkeze giderek mesaiye başlamıştı.

Her zaman kısa saçlı ve sakalsız olarak basının karşısına çıkan Bahçeli'nin sakallı görüntüsü dikkatleri üzerine çekmişti.

Öte yandan genel merkeze giden Bahçeli'yi telefonla arayan Erdoğan, MHP liderine atlattığı rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulunmuştu.

ERDOĞAN BAHÇELİ'Yİ ARAMIŞTI

Başkan Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde yaptığı görüşmede, Bahçeli'ye, atlattığı rahatsızlığı dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "Rabbim şifalar versin, çok büyük geçmiş olsun." demişti.

Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' ziyareti

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