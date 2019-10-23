  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > MEB'den yeni karne çalışması

MEB'den yeni çalışması

MEB'den yeni karne çalışması

23.10.2019, 10:57 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019,12:36

, öğrenci karneleri ile ilgili yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Taslak çalışmaya göre karneler tek sayfa olmayacak ve not değerlendirmesinin yanı sıra öğrencilerin derslerdeki gelişim süreci ile ilgili bilgiler de yer alacak.

Yeni karneler için Avrupa ülkelerindeki örnekler incelenirken, konuyla ilgili uzman görüşleri alındı. Planlanan değişiklikler hayata geçirilirse karneler artık tek sayfa olmayacak. Karnelerde sadece not değerlendirmeleri yer almayacak, öğrencilerin derslerdeki gelişim süreci ile ilgili bilgilere de yer verilecek. Karnelerde öğrencilerin derslerdeki gelişim süreci ile ilgili 'Ezber yapabiliyor mu?', 'Derste söz hakkı istiyor mu?', 'Yüksek sesle okuyabiliyor mu?', 'Okuyabildiğini anlayabiliyor mu?', 'Bir kitabı okuyup anlatabiliyor mu?' sorularına yanıt bulunacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu çalışmanın bu eğitim öğretim yılını kapsamadığına dikkat çekti.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MEB'den yeni karne çalışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN