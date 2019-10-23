İkiyüzlülere en güzel cevap DEAŞ’la etkin mücadele

Türkiye'nin haklı mücadelesini gölgelemek için dayanaksız iddialarda bulunan ABD ve Batı ülkelerine en güzel cevap Türkiye'nin 6 yıldır DEAŞ'la sürdürdüğü etkin mücadele oldu.

Türkiye'nin haklı mücadelesini gölgelemek için dayanaksız iddialarda bulunan ABD ve Batı ülkelerine en güzel cevap Türkiye'nin 6 yıldır DEAŞ'la sürdürdüğü etkin mücadele oldu. Terör örgütü PYD/YPG/SDG'yi, bir başka terör örgütü ile mücadele ettiği gerekçesiyle meşrulaştırmaya çalışan ABD ve Batı ülkeleri, Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesini ve bu terör örgütünden en fazla zarar gören ülkenin Türkiye olduğunu görmezden geliyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında DEAŞ'lı teröristlerle göğüs göğüse savaşan tek ülke olan Türkiye, 3 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdi. Yurt içindeki operasyonlarda 9 bin DEAŞ'lı gözaltına alındı, ülkeye giriş yapmak isteyen 101 ülkeden 7 bin 621 DEAŞ'lı da sınır dışı edildi.

BETÜL USTA