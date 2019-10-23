Kent merkezleri köstebek yuvası

Barış Pınarı Harekatı’nda teröristlere bölgeden çekilmeleri için verilen süre doldu. Mehmetçik çalışmalarını sürdürürken, Resulayn ve Tel Abyad’ın da teröristler tarafından köstebek yuvasına dönüştürüldüğü ortaya çıktı

Barış Pınarı Harekatı'nın terörden temizlemede 2 hedef kenti olan Resulayn ve Tel Abyad'daki teröristlerin tünelleri bir bir ortaya çıkarılıyor. Rakka'nın Tel Abyad ilçesi teröristlerden kurtarıldı. Meskun mahal operasyonu kapsamında TSK ve SMO birliklerinin arama tarama çalışmaları sırasında birçok tünel ve sığınağa ulaşıldı.



LABİRENTİ ANDIRIYOR



Teröristlerin geride bıraktığı tuzaklanmış patlayıcıların da imha edildiği meskun mahal operasyonunda teröristlerin kentin neredeyse her noktasına tüneller inşa ettiği görüldü. Bazılarının yapımı hala devam edip labirenti andıran tünellerin birbirine bağlantılı olduğu ve bir noktadan girildiğinde çok farklı bir bölgeden çıkış yapılabildiği görüldü. Kenti adeta köstebek yuvasına dönüştüren teröristlerin betonarme olarak yaptığı tünellerin genellikle genişliğinin 1, yüksekliğinin ise 1,5 metre olduğu görüldü. Yan yana iki kişinin zor hareket edebildiği ve içerisindeki kişinin başını eğerek yürüyebildiği tünellerin birden fazla çıkış noktası ile aynı zamanda olası bir harekat durumunda teröristlerin kaçmalarına olanak sağlayacak şekilde hazırlandığı belirlendi. Teröristlerin bu sayede rahat hareket etmeyi ve olası hava saldırılarından korunmayı amaçladığı belirtildi.



TEK TEK KAPATILIYOR



Teröristlerin Tel Abyad'dan ayrılmadan önce tünellerin büyük bölümünü patlayıcılar ile tuzaklayarak TSK ve SMO askerlerine zarar vermek istediği de ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin meskun mahal operasyonu sırasında birçok tünelde tuzaklanmış patlayıcı bulunduğu belirlendi. Patlayıcıların imha edilmesinin ardından bazı tüneller tamamen imha edilirken, bazıları ise kapatılarak kullanılamaz hale getirildi.