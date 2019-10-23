Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Harekat alanı dışında herhangi bir operasyona ihtiyacımız yok" açıklamasında bulundu
Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
-Suriye ile sıcak temas olmamalı, Rusya elinden geleni yapar
-Yaptırımlar konusunun gündemden kalkmasını istiyoruz.
-Elimize geçen 200 DEAŞ'lı var, uygun şekilde kontrol ediyoruz
-F-35 konusunda ABD ile anlaşmazlıklar aşılacak
12 GÖZLEM NOKTASI
-Değerlendiriyoruz, sahadaki duruma göre sayı artıp azalabilir.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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