  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

23.10.2019, 18:16 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019,18:17

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Harekat alanı dışında herhangi bir operasyona ihtiyacımız yok" açıklamasında bulundu

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

-Suriye ile sıcak temas olmamalı, Rusya elinden geleni yapar

-Yaptırımlar konusunun gündemden kalkmasını istiyoruz.

-Elimize geçen 200 DEAŞ'lı var, uygun şekilde kontrol ediyoruz

-F-35 konusunda ABD ile anlaşmazlıklar aşılacak

12 GÖZLEM NOKTASI

-Değerlendiriyoruz, sahadaki duruma göre sayı artıp azalabilir.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN