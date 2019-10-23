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Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den açıklaması .

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Suriye açıklaması .

23.10.2019, 16:29

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı basın açıklamasında şiddetin dikkate değer bir şekilde azalmasından dolayı ’deki gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bugün yaptığı açıklamada "Sahadaki bütün kuvvetlerin uluslararası insani hukuka tam saygı göstererek hareket etmesi önemlidir. Son gelişmeler, siyasi bir çözüme duyulan acil ihtiyacı vurgulamaktadır. NATO, yıllarca süren bu korkunç çatışmanın ardından bunu başarmak için Birleşmiş Milletlerin (BM) liderliğindeki çabaları tam destekliyor" dedi.

NATO VE TERÖRLE MÜCADELE

Stoltenberg açıklamalarına "DEAŞ'e karşı birlikte kazandığımız kazanımları korumamız önemli, NATO terörizme karşı verdiği mücadelede önemli bir rol oynuyor. Irak'taki eğitim görevimizi tartışacağız, çünkü DEAŞ'in geri dönmemesi için buradaki güvenlik güçlerine bu görev yardımcı oluyor" devam etti.

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