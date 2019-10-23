“O sözler 3 yıl önce söylendi, bugünle ilgisi yok”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer, “Kıbrıs’ı Kıbrıslılara bırakalım, daha fazla müdahale etmeyelim” şeklindeki tepki çeken sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım, daha fazla müdahale etmeyelim" şeklindeki sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, bu sözleri 2016'da Seferihisar Belediye Başkanı iken koordinatörlük görevini yaptığı Cittaslow (Sakin Şehir) organizasyonu için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiğinde dile getirdiğini kaydeden Soyer, "Cittaslow toplantısında gittiğimizde bir gazetecinin sorduğu soruydu bu ve barış görüşmeleri çerçevesinde söylenmiş sözlerdi. Bugünün gündeminde yayınlanınca bambaşka anlamlara yorulabilecek bir hale gelmiş oldu. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bugün başka türlü ifade ederim zaten" dedi.



RÖPORTAJ YAPMADIM



Haberde imzası bulunan gazeteciyle de bir röportaj yapmadığını vurgulayan Soyer, "Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun bir heyetle belediyede ziyaretimize gelmişti. Bu haberi yapan gazeteci de gelenler arasındaydı ve kendisiyle o ziyaret sırasında böyle bir fotoğraf çektirmiştik. Haberle birlikte yayınlanan da o fotoğraf. Yani bir röportaj vesilesiyle çekilmemişti" diye konuştu.



'SİYASET YAPMAK İSTEMİYORUM'



Yaptığı açıklamanın böyle bir zamanda paylaşılmasının kumpas olup olmadığının sorulması üzerine Soyer, "Bir art niyet de olmayabilir ama yanlış bir zamanlama. Ben siyaset yapmak istemiyorum. Benim işim belediyecilik. Belediye başkanlığı yapmak istiyorum. Gayet net. Bu konu benim işim değil, bu konuda görüş verebilecek bir noktada değilim" ifadelerini kullandı.

ERHAN GÜLENÇ