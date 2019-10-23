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'dan flaş açıklama: çekilmezse tarafından ezilecek

Rusya'dan flaş açıklama: YPG çekilmezse Türkiye tarafından ezilecek

23.10.2019, 10:07

tarafından yapılan açıklamada, yapılan anlaşma neticesinde terör örgütü 'nin sınırından çekilmemesi halinde ezileceğini açıkladı.

Türkiye ve Rusya'nın vardığı tarihi Soçi mutabakatının ardından bugün Kremlin'den yeni açıklama yapıldı. Moskova yönetimi, terör örgütü YPG'nin Türkiye sınırından çekilmemesi halinde Türk ordusu tarafından ezileceğini duyurdu.

Kremlin ayrıca, ABD'nin 'ihanet ettiği' YPG'lileri sınıra yakın kalıp Türk ordusuyla savaşmaları için cesaretlendirdiğini öne sürdü.

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